وزيرة الطاقة الفرنسية تحث المواطنين على توفير الكهرباء

حثت وزيرة الطاقة الفرنسية أغنيس بانييه روناتشيت، المواطنين الفرنسيين إلى الالتزام بخطة “رصانة الطاقة” وتوفير الكهرباء في الصيف.

وقالت الوزيرة للمواطنين أنه لن يكون هناك نقص في الكهرباء في الصيف، وحثتهم على الالتزام بعدد من الإجراءات.

مضيفة: “لا يوجد خطر حدوث نقص في كمية الكهرباء. خطة ترشيد استهلاك الطاقة الصيفية هي استمرار للخطة الشتوية. والتي سمحت لنا بتوفير 12٪ من الاستهلاك المعتاد للغاز والكهرباء. وتجنب انقطاع التيار الكهربائي وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2.7٪ لكل فرد خلال عام”.

وشددت الوزيرة، على أن إجراءات توفير الكهرباء ليست مؤقتة، ويجب على الناس الاعتياد عليها.

وذكّرت الوزيرة، بالقانون المعمول به منذ عام 2007 ، والذي لا يسمح بضبط التكييف في الصيف على درجات حرارة تقل عن 26 درجة. وهو ما نادرا ما كان يتم الالتزام به من قبل.

كما حثت الوزيرة سائقي السيارات على عدم القيادة بسرعة أكبر من 110 كلم / ساعة. وهو أمر “مفيد لكوكب الأرض ويوفر 20٪ من استهلاك الوقود”.