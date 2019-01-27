وزيرة العدل الفرنسية: البعد الجغرافي لن يشكل عائقا لإفلات الشخص من العقوبة

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وزيرة العدل الفرنسية: البعد الجغرافي لن يشكل عائقا لإفلات الشخص من العقوبة
بقلم نسرين محفوف

صرحت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، اليوم الأحد، أنه لا أحد يمكنه الهروب من عدالة بلده.

يأتي هذا خلال ندوة صحفية مشتركة، مع نظيرها الطيب لوح، على هامش توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.
حيث أكدت أن القضاء الفرنسي، يعمل على تعزيز تعاونه مع الجزائر في إطار القضاء على الجريمة المنظمة، والإرهاب.
وأكدت أن هذه الاتفاقية، تهدف لتنمية العلاقات الودية بين البلدين، وفقا لمبدأ المساواة والمصلحة المتبادلة.
وكذا تعزيز التعاون الثنائي في ميدان التحقيق والملاحقة القضائية، مؤكدة أن الحدود والبعد الجغرافي، لن يشكل عائقا لملاحقة المجرمين ومعاقبتهم.


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