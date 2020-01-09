وزيرة العدل اليابانية ترّد على إدعاءات كارلوس غصن.. أنت خائن للثقة

صنع المدير التنفيذي السابق لشركات تصنيع السيارات العالمية رينو ونيسان وميتسوبيشي، كارلوس غصن الحدث بعد فراره من اليابان، والتي كان خاضعاً للإقامة الجبرية بها على خلفية إتهامه بالفساد المالي.

وكان الملياردير اللبناني الأصل قد أعلن سابقاً على إستقراره في بلده الأم، وأطلق تصريحات نارية ينتقد فيها النظام القانوني الياباني الذي كان ظالماً في حقه ولايتيح أدنى فرصة لمحاكمة عادلة حسبه.

وردت وزيرة العدل اليابانية ، ماساكو موري في مؤتمر صحفي على إدعاءات الملياردير اللبناني لتوضيح الأمور.

وقالت الوزيرة اليابانية،اليوم، أن المتهم غصن يبرر هروبه من اليابان بتشويه صورة النظام القضائي الياباني للعالم، تصريحاته لاتقدم أدلة تثبتُ برائته.

وأضافت المتحدثة، إن أراد غصن برائته يجب عليه الخضوع لمحاكمة قضائية نزيهة هنا، وأعتبرته خائناً للثقة التي وضعتها بلادها فيه.

جدير بالذكر تم إصدار مذكرة توقيف دولية في حق غصن لإعادة تسليمه لليابان