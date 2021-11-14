وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا: علاقتنا التاريخية مع الجزائر ستعرف عهدا جديدا

قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن العلاقات التاريخية بين البلدين ستعرف عهدا جديدا رفيع المستوى على مختلف الأصعدة.

وأكدت وزيرة العلاقات الدولية ناليدي باندور، في تصريحات صحفية عقب محادثات جمعتها مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بمقر الوزارة، على تطابق وجهات النظر بين جنوب إفريقيا والجزائر فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.

وأشارت ناليدي باندور، أن العلاقات التاريخية بين البلدين ستعرف عهدا جديدا رفيع المستوى على مختلف الأصعدة. مؤكدة أن بلادها تتطلع إلى شراكة حقيقية مع الجزائر في مختلف المجالات. مضيفة أن جنوب إفريقيا والجزائر، تعرضتا لدمار كبير من قبل الإستعمار، وعاشتا نفس المعاناة. مبرزة أن الجزائر كانت دائما إلى جانب جنوب إفريقيا خلال الحرب التحررية.

وأوضحت رئيسة دبلوماسية جنوب إفريقيا، بأنها ركزت خلال مباحثاتها مع لعمامرة، على فلسطين والصحراء الغربية. مشيرة إلى أن بلادها مثل الجزائر تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها. لذا تسعى بكل قوة لدعم الصحراء الغربية وفلسطين اللتان تعانيان منذ مدة بعيدة.

وكانت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، قد أكدت في تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة في وقت سابق اليوم. أن الجزائر وجنوب إفريقيا يعرفان جيدا معنى الحرية. مشيرة إلى وجوب تكريس هذا المبدأ لكل الشعوب الأفريقية بما فيها شعب الصحراء الغربية.

وأوضحت باندور، أن الجزائر وجنوب إفريقيا يمكنهما لعب أدوار مهمة في القارة الإفريقية بحكم كفاحهما ضد الاستعمار وتاريخهما المشترك. فهما يعرفان جيدا معنى الحرية التي ينعمان بها اليوم.

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