وزيرة العلاقات مع البرلمان تؤدي واجبها الإنتخابي بباتنة

قامت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، بأداء واجبها الانتخابي، بمدرسة رجوح خلاف ببلدية أولاد سلام بولاية باتنة.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، لاستقبال أزيد من 24 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني.

وجاء الاستحقاق الوطني بشعار “فجر التغيير” يجري بظل إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية.وتم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن. بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر -حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات-.

ولإنجاح الاستحقاق الوطني، أعدت السلطة المستقلة للانتخابات برتوكول صحي خاص للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.حيث تجندت مختلف مؤسسات الدولة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.

وكشف رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات، عن نسبة المشاركة في الإنتخابات على العاشرة صباحا داخل الوطن، فقد بلغ عدد المصوتين 889 ألف و658 وهو ما يعادل نسبة 3.78 بالمائة. أما خارج الوطن فبلغ عدد المصوتين 28 ألف و45 بنسبة تصويت بلغت 3.11 بالمائة. مؤكدا أن نسبة المشاركة في الإنتخابات هي متقاربة بين المشاركة خارج الوطن وداخل الوطن.