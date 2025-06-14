وزيرة العلاقات مع البرلمان تستقبل وفد “البرلاسان”

استقبلت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، اليوم السبت، وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى “البرلاسان” برئاسة نائب رئيس البرلاسان عن هندوراس، ليكونا رييس نيديس أدريان.

وأوضحت كريكو في تصريح للصحافة، أن اللقاء تمحور حول سبل تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجزائر وبرلمان عموم أمريكا الوسطى. لاسيما في مجال عرض تجربة الجزائر المتعلقة بآليات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال وزارة العلاقات مع البرلمان. فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في المجال البرلماني.

مشيرة إلى أن الوفد اطلع على المنصة الرقمية للوزارة “تجاوب” والتي رصدت أهم قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي جاءت استجابة لانشغالات المواطنين.

ومن جهته، أعرب ليكونا رييس نيديس أدريان، عن اهتمام البرلاسان بالتجربة الجزائرية وحرصه على الاستفادة منها. إلى جانب تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

كما وجه دعوة للوزيرة وممثلي المجلس الشعبي الوطني لزيارة البرلاسان.