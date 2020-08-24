وزيرة العلاقات مع البرلمان تشرف على تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة

أشرفت اليوم الاثنين، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، على مراسم التنصيب الرسمي للامين العام الجديد للوزارة، سمير لحول.

وقدمت الوزيرة تهانيها بمناسبة العام الهجري الجديد لكافة الإطارات والموظفين، كما ألقت كلمة رحبت فيها بالأمين العام الجديد.

وأشادت الوزيرة بكفاءة الامين العام الجديد للوزارة، مشيرة أنها على يقين بقدرته على آداء مهامه وتقديم الإضافة المرجوة منه للقطاع.

كما طلبت من الجميع مساندة الأمين العام الجديد والعمل سويا وبانسجام، وبذل المجهودات في الفترة المقبلة لمسايرة التحديات التي تنتظر قطاع العلاقات مع البرلمان.