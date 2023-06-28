وزيرة العلاقات مع البرلمان تهنئ الجزائريين بعيد الأضحى

هنأت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم الأربعاء، الجزائريين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1444 ه/ 2023م. يطيب لي أن أتقدم باسمي الخاص وباسم كافة اطارات. موظفي وعمال وزارة العلاقات مع البرلمان إلى كافة شعبنا الأبي بأحرّ التهاني وأزكاها وأطيب الأماني وأسماها. راجية من الله عزّ وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الاسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير”.