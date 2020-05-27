وزيرة العلاقات مع البرلمان لـ “النهار” : بعض الأبواق تريد الإساءة للجزائريين وحراكهم المبارك

ردت وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار على التقرير الذي بثته احدى القنوات الفرنسية أمس الثلاثاء، يستهدف فيه الحراك الشعبي وأكدت أن بعض الأبواق تسعى إلى الإساء إلى الجزائريين.

وقالت الوزيرة بسمة عزوار في تصريح حصري لـ تلفزيون النهار اليوم الأربعاء، أن بعض الأبواق وبعض القنوات الأجنبية سواء كانت خاصة أو عمومية تبث سمومها من أجل التأثير على الحراك وتشويهه.

كما أكدت ذات المتحدثة أنه لا يمكن أي شخص أو هيئة مهما كانت ولا أي قناة ولا أي قريب او بعيد أو عدو أو حبيب من التشكيك في أن الحراك الجزائري مبارك

وشددت الوزيرة عزوار في ذات السياق أن الجزائريون أثبتوا في العديد من المرات أنهم رجال واقفون ونساء أيضا ولا يمكنهم أبدا التشكيك في وطنيتهم، ولن يسمحوا أبدا في المساس بالجزائر.

وأرجعت وزيرة العلاقات مع البرلمان هذه الهجمة إلى أن الجزائر الجديدة صارت تزعج بعض الأطراف.