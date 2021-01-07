وزيرة القوات الجوية الأمريكية: لدى الجزائر خبرة كافية في مجال الأمن ومكافحة التطرف العنيف

صرحت وزيرة القوات الجوية الأمريكية، باربرا باريت، اليوم الخميس، أن الجزائر لديها الخبرة الكافية في مجال الأمن ومكافحة التطرف العنيف.

وقد وصل مسؤولون حكوميون أمريكيون رفيعي المستوى إلى الجزائر العاصمة، أمس الأربعاء لمناقشة قضايا ثنائية وإقليمية مع المسؤولين الجزائريين.

ورافق وزيرة القوات الجوية الأمريكية، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر.

بالإضافة الى وقائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيفري هاريجيان.

وصرحت الوزيرة باريت أن الزيارة من شأنها تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

وقالت “تتمتع الجزائر بالكثير من الخبرة المكتسبة بمشقة في مجال الأمن ومكافحة التطرف العنيف. ونحن نحترم قدراتها”.

وأشاد مساعد وزير الخارجية الامريكي شينكر، بالعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر.

وثمن عاليا الدور الريادي الإقليمي للجزائر، قائلا “لبلدينا العديد من المصالح المشتركة، لا سيما في تعزيز الإستقرار الإقليمي”.

وتابع “سنواصل البحث عن فرص لتعميق العلاقات التجارية تزامنا مع مسعى الرئيس تبون إلى تنويع الإقتصاد”.

وحسب سفارة أمريكا لدى الجزائر، تعتبر زيارة الوفد هي الأحدث في سلسلة التواصل رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والجزائر.

وأكتوبر الماضي، إلتقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لمناقشة توسيع التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

وتعتبر فأول زيارة يقوم بها وزير دفاع أمريكي للجزائر منذ عام 2006.

وزار الجنرال ستيفن تاونسند، الجزائر العاصمة، سبتمبر الماضي، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي وفرص التواصل مع الرئيس تبون والفريق سعيد شنقريحة.

وفي 18 أكتوبر، زارت المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة يو أس أس روزفلت ميناء الجزائر.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي في الجزائر غوتام رنا: “علاقتنا مع الجزائر هي واحدة من أهم العلاقات في المنطقة”.