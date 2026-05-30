وزيرة المحروقات الكونغولية تشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

تشرع وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أكاسيا باندوبولا أمبونغو، بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، في زيارة عمل إلى الجزائر، وذلك على رأس وفد هام يضم مسؤولين وإطارات من وزارة المحروقات الكونغولية ومن الشركة الوطنية للمحروقات “SONAHYDROC”.

وحسب بيان لوزارة المحروقات تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر. وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال المحروقات، وتجسيدا للإرادة المشتركة. من أجل تطوير التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف. والإنتاج، والتكرير، والبتروكيمياء، والغاز الطبيعي، وتطوير الكفاءات البشرية والتكوين.

ومن المتوقع أن سيكون برنامج الزيارة ثريا بعدة لقاءات واجتماعات تقنية وميدانية. حيث ستجري وزيرة الدولة الكونغولية محادثات مع وزير الدولة، وزير المحروقات.

كما ستشمل الزيارة لقاءات مع مسؤولي أهم المؤسسات وهيئات القطاع، على غرار مجمع “سوناطراك”. والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ALNAFT”، وسلطة ضبط المحروقات “ARH”.

ويتضمن البرنامج كذلك زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الطاقوية ومعاهد التكوين التابعة للقطاع. وذلك للاطلاع على التجربة الجزائرية والخبرة الوطنية في مجالات التكوين. وتطوير الصناعات النفطية والغازية، والتحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة في صناعة المحروقات.

