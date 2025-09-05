وزيرة تونسية: الجزائر من أهم البلدان في مجال التصنيع

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، أن الجزائر اليوم تتموقع كبلد من أهم البلدان في مجال التصنيع.

وقالت الوزيرة، في تصريح حصري لتلفزيون النهار، أن معرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر، مُميز في تنظيمه وتوقيته، ومهم جدا.

كما أكدت الوزيرة التونسية، أن التنظيم محكم والحضور متميز في كل المستويات سواء الاقتصادية أو السياسية.

وأضافت الوزيرة، أن صالون السيارات الإفريقي يشهد مشاركة مصنعين عالميين كبار للسيارات ومكوناتها. مشيرة إلى أن الجزائر يمكنها المضي بخطى عملاقة في مجال تصنيع السيارات.