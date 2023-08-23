وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: دول “بريكس” اتفقت على توسيع المجموعة

أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، بأن دول مجموعة “بريكس” توصلت إلى اتفاق حول آليات لبحث ضم أعضاء جدد للمجموعة.

وأوضحت نفس المتحدثة:

“لقد اتفقنا على مسألة توسيع المجموعة، واعتمدنا وثيقة رسمية بهذا الصدد، حددنا خلالها المبادئ والشروط الأساسية لقبول عضوية أي دولة جديدة ترغب في أن تصبح عضوا في المجموعة”.

وأضافت وزيرة خارجية جنوب افريقيا بأن قادة دول المجموعة سيعلنون تفاصيل الوثيقة التي تم اعتمادها بهذا الصدد في ختام القمة، مؤكدة على أن “هذا تطور إيجابي للغاية”.

كما أعربت الوزيرة عن سعادتها ودهشتها من رغبة العديد من الدول بالانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الرئيسية الخمس التي شكلت بريكس هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهناك نحو 23 دولة راغبة في الانضمام إلى المجموعة وعلى رأسها الجزائر.