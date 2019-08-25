وزيرة خارجية ساوتومي تصف زيارتها للجزائر بالمثمرة

وصفت إيلزا ماريا نيتو دالفا تيكسيرا دي داروس بينتو، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الديموقراطية لساوتومي وبرانسيب، بزيارتها للجزائر بالمثمرة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإنّ الوزيرة، والتي تقوم بزيارة عمل بالجزائر، أكدت أن زيارتها بالمثمرة، وتندرج في اطار دعم العلاقات الثنائية.

وقد قام الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم بإستقبال إيلزا ماريا نيتو دالفا تيكسيرا دي داروس بينتو.

والذي أعرب، من خلال ذات اللقاء على أهمية تطوير التعاون الثنائي، مبرزا ضرورة وضع آلية للتعرف على فرص

الشراكة ومتابعة الأولويات، من أجل إعادة بعث التعاون بين البلدين.