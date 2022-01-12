وزيرة خارجية غانا تستقبل السفير الجزائري الجديد

تسلمت شيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة خارجية غانا، خطابات اعتماد من علي رجاي، سفير الجزائر الجديد.

وفي الاجتماع الذي عقد في أكرا، هنأت الوزيرة الغانية، السفير الجزائري، على تعيينه سفيرا للجزائر في غانا.

وذكّرت بالعلاقات القوية للغاية التي كانت قائمة بين البلدين والتي تعود إلى حقبة مناهضة الاستعمار. في عهد الرئيس الغاني الأول كوامي نكروما. وعلاقة الصداقة القوية التي كانت قائمة آنذاك في الكفاح من أجل تحرير القارة الأفريقية.

وأشادت بالجزائر لدعمها القوي لغانا في عام 2021. عندما كانت تتقدم بطلب للحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أشارت إلى التعاون الثنائي الذي كان قائما بين البلدين وأيضا على مستوى متعدد الأطراف. حيث عملوا معا في مختلف القضايا.

وأشارت أيوركور بوتشوي أن هناك أكثر من مائة طالب غاني في الجزائر، وكثير منهم حاصل على منح دراسية.

وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين البلدين، أشارت الوزيرة إلى أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وأن غانا كانت الوجهة الرائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. قائلة “نود أن نرى المزيد من التعاون في هذا المجال بين الجزائر وغانا”.

وأثنت على الجزائر لدعمها غانا، عندما كانت تقدم عطاءات لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وأشارت إلى أنه كجزء من التعاون بين البلدين. ستعمل الجزائر كجسر إلى شمال إفريقيا لغانا بينما تعمل غانا كجسر للجزائر إلى غرب القارة.

من جانبه ، نقل رجاي التحيات الأخوية من رمضان لعمامرة ، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لنظيرته أيوركور بوتشوي.

وأشار إلى أن وزير الخارجية يرغب في متابعة المشاورات السياسية مع نظيره الغاني. من أجل زيادة تعزيز العلاقات الثنائية للتعاون والتضامن بين البلدين. وتعميق تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية لإفريقيا، وخاصة تلك التي تهم البلدين.

وقال إنه سيسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والفنية.

وقال إن البلدين لديهما إمكانات كبيرة وملتزمان بتنفيذ خطط التنمية التي سمحت لهما بإقامة شراكة مفيدة.