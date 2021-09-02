وزيرة خارجية ليبيا تطلع رئيس المجلس الرئاسي على نتائج اجتماع الجزائر

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الأربعاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي الليبي، على موقع “فايسبوك”، أنه خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي. بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش. فقد قامت بإطلاعه على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي احتضنته الجزائر يومي 30 و31 اوت الماضي. كما وضعته في صورة تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، التي تقدمت بها خلال المؤتمر.

وأضافت أن اللقاء بين المنفي والمنقوش، تناول كذلك أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج، والإجراءات التي نفذتها الوزارة لتنظيمه.

كما شكل مناسبة أيضا لـطرح “ملف ترشيحات الوزارة لتولي سفراء جدد مهامهم في عدد من السفارات الليبية”.

وقد احتضنت الجزائر على مدى يومين، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي. حيث شدد المشاركون في ختام الأشغال على “ضرورة التنفيذ الفعلي” للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها. وعلى رأسها إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر. وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2. وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك. مؤكدين على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية.