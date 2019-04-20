وزيرة صهيونية تهاجم المغاربة وتصفهم بـ “الجهلة والحمقى”

هاجمت وزيرة العدل في الكيان الصهيوني، إيليت شاكيد، ثلاث دول مغاربية، واصفت إياهم بالجهلة والحمقى، وأنهم يستحقون الموت .

وحسب موقع “غزة الآن”،فقد صرحت الوزيرة، أن المغربيين، الجزائريين والتونسيين جهلة وحمقى ويستحقون الموت .

وأوضح المصدر، أن وزيرة الكيان الصهيوني صرحت أثناء لقائها مع منظمة “إيباك” بأن “المغاربة والجزائريين والتونسيين جهلة وحمقى ويستحقون الموت”.

وأشارت شاكيد في لقاء مع الجمعية العامة الصهيونية ، إن للكيان الصهيوني خطة لتدمير هذه البلدان الثلاثة في وقت وقت .

وأضافت إن الكره لنا من قبل المغرب العربي، سيتم مواجهته بإنهائهم عن الوجود ولن يبقى أحد منهم على قيد الحياة.