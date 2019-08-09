وزيرة فرنسية سابقة تُهاجم المحجبات الجزائريات وتطالبهن بالرحيل إلى الجزائر

تهجمت وزير التكوين المهني الفرنسية السابقة نادين مورانو، على المتحجبات في فرنسا، وطالبتهن بالرحيل إلى الجزائر.

وجاء تهجم الوزيرة السابقة في عهد نيكولا ساركوزي عبر تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حيث قالت أنّه على الّنساء اللائي يردن فرض ثقافتهن، التي لا نريدها في فرنسا، أن يأخذن طائرة ويغادرن نحو الجزائر

كما أضافت مورانو، هؤلاء النساء يمثّلن إهانة لنضال الأمهات في سبيل الحرية.



ولم تكتفي الوزيرة الفرنسية السابقة بذلك، إذ طلبت من المتحجّبات المغادرة لبلد إسلامي ليكن في راحة.

هذا التهجّم جاء كرد على جزائرية، نشرت على “تويتر” أنّها أهينت وطردت من مركز ألعاب مائية بسبب ارتدائها البوركيني.

وهو نفس المنشورة الذي ردّ عليه نائب رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية السابق فلوران فيليبو، الذي دعا المتحجّبات المغادرة نحو السعودية.