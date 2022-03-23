وزيرة البيئة تدعو المواطنين لعدم تبذير الخبز

دعت وزيرة البيئة سامية موالفي جميع المواطنين لعدم تبذير الخبز وإن وجدت بقايا يمكن إعادة تدويرها.

وقالت موالفي في حوار خصت به تلفزيون النهار ان ظاهرة تبذير الخبز تزداد تزامنا مع كل شهر رمضان وللأسف. موجهة بذلك نداء للمواطنين من اجل المحافظة على هذه الثروة والنعمة. وإستهلاك مانحتاجه من هذه المادة وعدم رميها والإبتعاد عن تبذيرها.

أضافت وزيرة البيئة انه وإن وجدت بقايا يمكن إعادة تدويرها ورسكلتها.

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