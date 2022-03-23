وزيرة البيئة تدعو المواطنين لعدم تبذير الخبز
دعت وزيرة البيئة سامية موالفي جميع المواطنين لعدم تبذير الخبز وإن وجدت بقايا يمكن إعادة تدويرها.
وقالت موالفي في حوار خصت به تلفزيون النهار ان ظاهرة تبذير الخبز تزداد تزامنا مع كل شهر رمضان وللأسف. موجهة بذلك نداء للمواطنين من اجل المحافظة على هذه الثروة والنعمة. وإستهلاك مانحتاجه من هذه المادة وعدم رميها والإبتعاد عن تبذيرها.
أضافت وزيرة البيئة انه وإن وجدت بقايا يمكن إعادة تدويرها ورسكلتها.
طالع أيضا: رمضان.. ارتفاع نسبة النفايات بـ10 بالمائة وتبذير 1028 طن من الخبز
أظهرت دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للنفايات، أن كمية النفايات المنزلية المنتجة خلال شهر رمضان الجاري ارتفعت بنسبة 10 بالمائة.
ووفقا للبيانات فإن نسبة التبذير الغذائي بلغت 19 بالمائة من إجمالي النفايات المنزلية التي تم انتاجها خلال رمضان الجاري.
وعن كيفية إجراء هذه الدراسة أوضحت مسؤولة في الوكالة الوطنية للنفايات.أن النتائج تحصلت عليها من عائلات جزائرية مكونة من خمسة أفراد بالعاصمة.
وتبيّن الدراسة أن الزيادة المسجلة بكمية النفايات خلال رمضان والمقدرة بـ10 بالمائة. تشمل بقايا طعام ومواد بلاستيكية ذات استعمال واحد.
أما بالنسبة لمادة الخبز فقد سجلت الدراسة تبذير وإهدار كمية 534 طن من الخبز خلال الأسبوع الأول من رمضان.
و494 طن –نضيف الوكالة- خلال الأسبوع الثاني من ذات الشهر.
وأرجعت الوكالة الوطنية للنفايات ظاهرة التبذير برمضان إلى حالة “الهوس” الاستهلاكي المسجل في هذه المناسبة.
طالع أيضا: الشلف: جمعية إرشاد المستهلك تطلق حملة تحسيسية للحد من ظاهرة تبذير الخبز
أطلقت اليوم جمعية إرشاد المستهلك السلامة ممثلة في مكتبها البلدي بعين أمران. حملة تحسيسية للحد من تبذير مادة الخبز خلال شهر رمضان الفضيل.
حيث مست هذه الحملة الفضاءات التجارية والمدارس الإبتدائية، فيما تم توزيع قصصات. وتعليق ملصقات عبر الأماكن العامة بغرض إطلاع المواطنين بمختلف شرائحهم. بأن الخبز نعمة يجب المحافظة عليها.
وحسب تصريح الجيلالي قاسمي، رئيس الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك بالشلف لـ “النهار أونلاين”، فإن الحملة الجارية مستمرة. وسيتم تعميمها لتشمل بلديات أخرى في خطوة من شأنها الحد من تبذير الخبز.
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