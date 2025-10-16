وزيرة الثقافة تهنئ الأديبة سميرة بن عيسى على تتويجها بجائزة كتارا للرواية العربية

قدّمت وزيرة الثقافة والفنون، تهانيها الخالصة للأديبة الجزائرية سميرة بن عيسى، بمناسبة فوزها المشرّف بجائزة كتارا للرواية العربية، في فئة رواية الفتيان عن عملها الأدبي الموسوم بـ«سيفار».

وأكدت الوزيرة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن هذا التتويج يعكس المكانة الرفيعة التي بلغها الأدب الجزائري، ويبرز الحضور القوي لصوت المبدع الجزائري في الساحة الثقافية العربية.

وأضافت أن فوز الكاتبة بن عيسى، هو ثمرة موهبة أصيلة وعمل دؤوب وشغف لا يهدأ، معتبرةً أنه إشراقة جديدة تُضيء درب الإبداع الجزائري وتثري المشهد الثقافي العربي.

واختتمت الوزيرة تهنئتها بتمنياتها للأديبة بمزيد من النجاح والتألق، قائلة إن قلمها سيظل نابضًا بالجمال، يكتب عن الجزائر ويحملها إلى آفاق أرحب.