وزيرة البيئة تُشرف على انطلاق ورشات عمل لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات

أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، على افتتاح مراسم انطلاق ورشات عمل تنظمها وزارة البيئة وجودة الحياة عبر المكتب الوطني للأوزون. وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI).

وحسب بيانٍ للوزارة، يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الدعمة للالتزامات الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. ويندرج ضمن خطة تسيير التخلص التدريجي من مركبات (PGEH).

وجرت مراسم الافتتاح بقاعة المحاضرات للمركز العائلي بن عكنون (CNAS). بحضور رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش. الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI). رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا. ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

كما حضر مراسم انطلاق المشروع ممثل وزارة الصناعة، رئيس الديوان بوزارة البيئة وجودة الحياة، أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة. وممثلو المؤسسات الصناعية والتجارية المتخصصة في الاستيراد والتصنيع، وإطارات وزارة البيئة وجودة الحياة.