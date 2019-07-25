وزير إسباني سابق يقاضي بوشوارب و علي حداد

رفع وزير إسباني سابق وصاحب شركة “قروبو فيلار مير” المساهمة في فرتيال المختلطة الجزائرو-اسبانية المدعو خوان ميغال مير، دعوى قضائية ضد الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب و رجل الاعمال المسجون علي حداد.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، نقلا عن مصادر مسؤولة فإن شركة “قروبو فيلار” الإسبانية قد أودعت شكوى على مستوى محكمة عنابة ضد بوشوارب وحداد.

الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الوزير الإسباني السابق، بسبب الخروقات القانونية التي حدثت أثناء تنازل الشركة الإسبانية لاسهمها في شركة “فرتيال” لصالح علي حداد سنة 2016.

وأكدت ذات المصادر، أن الشكوى قد جاءت بناء على إجبار المتعامل الإسباني على بيع أسهمه في شركة “فرتيال” لعلي حداد بدون المرور على مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول.

وبدون موافقة المجلس الوطني للإستثمار وهي الخطوات القانونية للتنازل عن أسهم الشركات المختلطة.

وتجدرالإشارة إلى أن شركة فرتيال المختطلة و فرع شركة اسميدال قد كانت تابعة لوزارة الطاقة في 2014 و تم تحويلها بعد دلك لوزارة الصناعة أثناء فترة إستوزار بوشوارب و التي تمت فيها عملية التنازل عن الأسهم لعلي حداد.