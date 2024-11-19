وزير إقتصاد المعرفة الجديد: طموحنا تحقيق الريادة إفريقيا

إستلم نور الدين وضاح، اليوم الثلاثاء، مهامه، وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، خلفا لياسين وليد.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوزير الجديد، إنه يطمح لتحقيق الريادة على الساحة الإفريقية، وأكثر من ذلك.

موضحا أن ذلك لا يتأتى إلا بالتعاون مع مختلف القطاعات، على غرار التعليم العالي، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وغيرها.

هذا وحضر مراسم تسليم واستلام المهام، التي جرت بمقر الوزارة، إطارات من الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية.

وجاء هذا، إثر التعديل الحكومي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الإثنين 18 ديسمبر. 2024.