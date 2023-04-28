وزير الأشغال العمومية: إستلام عدة مشاريع قبل نهاية السنة

كشف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، عن إستلام عدة مشاريع قبل نهاية 2023.

وقال الوزير خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني. أنه سيتم إستلام أواخر شهر جويلية الجزء المتبقي من مشروع الطريق السيار “شرق-غرب” بالطارف “الدرعان – الحدود الجزائرية التونسية”. وكذا منفذ بجاية على مسافة 16 كلم بين تيمزريت وتقريت. في حين سيتم تسليم مشروع منفذ معسكر على مسافة 17 كلم. بين محول سيق و الطريق الوطني رقم 97 ومحول حاسين في ديسمبر القادم.

وأضاف وزير الأشغال العمومية، أنه سيتم أيضا خلال السنة الجارية الاستلام المقيد بإعادة التقييم. كل من الطريق السيّار الإجتنابي الرابع على مسافة 12 كلم بين محول جندل ومحول حناشة ومنفذ وهران على مسافة 8 كلم.

كما سيتم الإستلام المقيّد بتحرير الرواق الطريق السريع على مسافة 6 كلم بين محول زرالدة والطريق الإجتنابي الثاني في أكتوبر القادم. ومنفذ بجاية على مسافة 5 كلم بين تالة حمزة ووادي غير قبل نهاية السنة.

وأضاف رخروخ، أنه سيتم الإستلام المقيد بإنهاء إجراءات إدارية كل من منفذ “جن جن” على مسافة 30 كلم قبل نهاية السنة. ومنفذ باتنة في شطره الأول على مسافة 20 كلم “الرابط بين مدينة باتنة وبئر الشهداء في ديسمبر”.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ، كشف وزير الأشغال العمومية، أنه سيتم قبل نهاية السنة تسليم مشروع ملجأ للصيد. مشروعين من أصل خمسة مشاريع تطوير وتهيئة المنشات البحرية. وكذا مشروعين من أصل خمسة مشاريع لحماية مواقع الشواطئ.

وبخصوص البرنامج التكميلي لولاية خنشلة قال وزير الأشغال العمومية، أن إجمالي قيمته يقدر بـ 59.38 مليار دج. منه 51 مليار دج لمشاريع السكك الحديدية و 8.38 مليار دج للتكفل بمشاريع الطرق. مضيفا أنه تم تسجيل 11 عملية تخص انجاز 100 كلم من الطرقات ومنشأتين فنيتين.

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