وزير الأشغال العمومية: إصدار الجزء الثاني من دفاتر الشروط النموذجية قريبا

كشف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، أن الوزارة ستسعى لإصدار جزء ثاني من دفاتر الشروط النموذجية في الأسابيع القادمة. بغية تفادي تعطل الكثير من الإجراءات الخاصة بالمشاريع.

وأضاف وزير الأشغال العمومية على هامش زيارة العمل والتفقد لولاية الجلفة، أن الجزء الثاني من دفاتر الشروط النموذجية سيتم إطلاقه قريبا للعمل به من طرف مدراء قطاعه المحليين عبر 58 ولاية. مشيرا إلى أن العملية كانت بدايتها في الأشهر الماضية. حيث تم إعداد دفاتر نموذجية من الناحية التقنية لتوحيد هذا الجانب وعدم التخبط في تعطل إجراءات تجسيد المشاريع.وكما تمت ملاحظته في الآونة الأخيرة،فإن بعض من أصحاب المشاريع يضعون شروط تعجيزية في اختيار مؤسسات الإنجاز أو مكاتب الدراسات.

وأضاف ناصري، أن هناك من أصحاب المشاريع والقائمون على قطاعه محليا من يضعون قبل بداية مرحلة الاختيار لمؤسسات الإنجاز أو مكاتب الدراسات، شروطا لا يمكن تحقيقها على الميدان. وهو الأمر غير المقبول بتاتا.

وكان الوزير قد أعاب على بطء وتباين نسب إنجاز المشاريع المسجلة منذ سنة كاملة بولاية الجلفة و الخاصة بمناطق الظل. حيث أكد على أهمية مسعى وزارته في توحيد دفاتر الشروط من الناحية التقنية لتفادي مثل هذه التعطلات. مشدّدا على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار قوة الإنجاز الضاربة لكل ولاية.

كما قام وزير الأشغال العمومية خلال زيارته للجلفة بإعطاء إشارة إنطلاق إزدواجية مقطع الطريق السريع الذي يربط هذه الولاية بالأغواط، على مسافة 64 كلم. كما كانت له الفرصة للاستماع لاحتياجات هذه الولاية وأولوياتها في هذا القطاع.

ووعد الوزير بالنظر في ما تطمح له تنمويا هذه الولاية و إيجاد حلول لعدد من الانشغالات. لاسيما تلك المتصلة بمجابهة ظاهرة الرمال المتحركة في الشطر الإزدواجي الرابط بين عاصمة الولاية وعين وسارة، من خلال نزع الحاجز الإسمنتي واستبداله بآخر معدني يعطي انسيابية للرمال المتحركة.

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