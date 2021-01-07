وزير الأشغال العمومية: تخصيص ميزانية لترميم وإعادة تهيئة الطرق بمستغانم وقالمة

كشف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، عن تخصيص ميزانية لترميم وإعادة تهيئة الطرق الولائية والبلدية لولاية مستغانم.

وأعلن خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، عن تخصيص ميزانية لترميم الطرق الولائية قدرت بـ 924 مليون دينار.

أما ميزانية ترميم الطرق البلدية، فقد قدرت بـ 840 مليون دينار جزائري –يضيف فاروق شيعلي-.

وبالنسة لولاية قالمة، قال الوزير “سنحاول فك الغزلة عن بعض المناطق في قالمة بالتهيئة الطريق رقم 21 وتشييد طرق جديدة”.

أما عن تأخر طريق الرابط بين تنس وشلف، فقد تم توجيه اعذار للشركة المكلفة بالإنجاز –يضيف الوزير شيعلي-.