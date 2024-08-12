وزير الأشغال العمومية: تقوية الشراكة مع المؤسسات النيجرية

إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين، وزير التجهيز والنقل لجمهورية النيجر، ساليسو مهمان ساليسو.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان سبل تعزيز أليات التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. والإرتقاء بها الى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وبالمناسبة، قدم الوزير توضيحات متعلقة بالوسائل والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر من حيث مؤسسات الإنجاز والمخابر ومكاتب الدراسات.

مشيرا إلى التجربة الوطنية المكتسبة في مجال إنجاز وتطوير المنشآت القاعدية لاسيما الطرقات، الموانئ والسكك الحديدية.

كما تطرق الوزير الى خبرة وسائل الإنجاز الوطنية ومساهمتها في انجاز مشاريع تطوير شبكات الطرقات وامتدادها الى البلدان الافريقية. ومنها الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر مشروعا إستراتيجيا مشتركا سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول التي يعبرها ومنها النيجر.

مشيرا، في هذا الصدد، الى أهمية تسريع إنشاء رواق اقتصادي الذي هو ثمرة تثمين مشروع الطريق العابر للصحراء. وذلك في سبيل تطوير المبادلات التجارية.

كما أكد الوزير على إستعداد الجزائر لمواصلة العمل على تقوية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والنيجيرية في مجال الأشغال العمومية.

وتوسيع أفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتكوين لتجسيد مشاريع مشتركة في مجال إنجاز الطرقات. مع إيلاء الأهمية لديمومتها من خلال برمجة عمليات للصيانة.

ومن جانبه، أشاد وزير التجهيز والنقل لجمهورية النيجر بالتجربة الجزائرية في مجال إنجاز الهياكل القاعدية.

مؤكدا على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين البلدين في سبيل تطوير الشراكة الثنائية والإستثمار في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.