وزير الأشغال العمومية.. شبكة الطرقات تجاوزت 141 ألف كلم

كشف وزير الاشغال العمومية لخضر رخروخ، أن الجزائر تدعمت عبر مختلف البرامج التنموية بشبكة طرقات بلغت 141500 كلم. منها 8900 كلم من الطرق السريعة والسيارة. كما تضن العديد من المنشآت الفنية منها 11 ألف جسر و48 نفق.

وقال وزير الأشغال العمومية خلال لقائه اليوم مع المدراء الولائيين بالعاصمة، أنه يتوجب على المدراء الجدية والاهتمام الكبيرية في تجسيد المبرامج. واحترام معايير الجودة المطلوبة في المشاريع لعصرنة النفقات العمومية.

وأضاف الوزير، أنه تم تشييد المشاريع لتطوير البنية القاعدية للبلاد وإنجاز مختلف البرامج التي تشكل شرطا مسبقا وأساسيا للوطن. ليصبح إقليما مجهزا ومحفزا للانشطة الإقتصادية بمزيد من الفعالية خلاقا للثروة . مشيرا إلى أنه تم في السنوات الاخيرة إطلاق سلسلة من الإستثمارات في السكك الحديدية لتوسيع الشبكة الوطنية التي ستربط مختلف جهات البلاد بخطوط القطارات. حيث تخطو خطة ثابتة لتطوير القطاع بالسكك الحديدية ومضاعفة شبكة الخطوط وتحديثها وازدواجيتها وكهربتها وتجهيزها بالأنظمة الحديثة. حيث نطمح الى تنفيذ مخطط وطني لربط جميع مناطق الجزائر لتصل إلى 15 ألف كلم على المدى الطويل.

كما أكد وزير الأشغال العمومية أن هنالك برنامج لخطوط السكك الحديدية المنجمية الجديدة. والخطوط التي تلبي حاجيات الفوسفات في شرق البلاد ونقل خام الحديد من مناجم غار جبيلات. بالإضافة كذلك إلى تجسيد العديد من البرامج المستقبلية في الطرق والطرق السيارة والبنية التحتية للمطاارات والمواني. من خلال انجاز مشاريع تساهم في تنمية وتطوير الإقتصاد الوطني.

كما أضاف في سياق ذي صلة، أن الجزائر تدعمت عبر مختلف البرامج التنموية بشبكة طرقات بلغت 141500 كلم. منها 8900 كلم من الطرق السريعة والسيارة وتضن العديد من المنشآت الفنية منها أكثر من 11 ألف جسر و48 نفق.

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