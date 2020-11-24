وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي حصريا لـ”النهار”:”720 مليار سنتيم للمحافظة على الطرقات وصيانتها في 2021″

“الصين ستموّل ميناء شرشال بأكثر من 85 ٪ وسنطلق مجمّعا عموميا بقيادة sapta لإنجاز المشاريع في إفريقيا”

“انطلقنا في دراسة خط السكة الحديدية بين تمنراست والعاصمة وسنفكّ العزلة عن مناطق الظل”

رصدت الحكومة أزيد من ٧٠ مليار دينار من أجل المحافظة على الشبكة الوطنية للطرقات وصيانتها خلال العام المقبل، كما ستفرج عن مختلف الدراسات الخاصة بإنجاز مشروع الطريق الرابط بين تمنراست والعاصمة، على مسافة ٨٠٠ كيلومتر، وكذا تشكيل مجمّع وطني لمنافسة الشركات الأجنبية على المشاريع ذات الصلة بقطاع الأشغال العمومية في دول “القارة السمراء”.

كشف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، أمس، في اتصال بـ “النهار”، عن تخصيص الحكومة لـ 580 مليار دينار كميزانية لتسيير قطاعه خلال السنة المقبلة، منها 72 مليار دينار ستخصص للشبكة الوطنية للطرقات، منها 85 من المئة ستكون كميزانية للمحافظة عليها وصيانتها وتشمل الطرقات الولائية والبلدية، وأكد على أن الميزانية، سالفة الذكر، ستوزع على مختلف المنشآت التحتية من موانئ ومطارات وسكك حديدية وطرقات وطنية وغيرها، مشيرا إلى أن مصالحه قد انطلقت رسميا في إنجاز عدة دراسات تخص مشاريع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين تمنراست والعاصمة على مسافة ٨٠٠ كيلومتر، باعتباره المشروع الذي وعد بإنجازه رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، بالإضافة إلى خط السكة الرابط بين “تندوف وغار جبيلات” و”أدرار – برج باجي مختار” و”تندوف بشار / بشار تندوف – غار جبيلات” و”غرداية – تمنراست” و”عنابة – جبل عنق” لاستغلال المناجم، ناهيك عن الدراسة الخاصة بإنجاز “ميناء الوسط” في مدينة شرشال، والذي سيكون بتمويل صيني بنسبة تزيد عن 85 من المئة – حسب الوزير- الذي قال:”نحن في مفاوضات بخصوص نسبة تمويل المشروع، والتي ستزيد عن ٨٥ من المئة”.

هذا وأشار الوزير، إلى أن دائرته الوزارية ستخصّص جزءًا من الميزانية من أجل إنشاء شبكة الطرقات الكفيلة بفكّ العزلة عن “مناطق الظل”.

وبخصوص المشاريع التي انتهت فيها الأشغال وتم تسلّمها، أعلن فاروق شيعلي، عن الطريق السيّار “شمال – جنوب” الرابط بين “الشفة” و”البرواڤية” الذي فكّ العزلة عن سكان الجنوب، والذي استلٍم قبل الفاتح من شهر نوفمبر الجاري:”هو مشروع استراتيجي من الناحية السياحية والاجتماعية وحتى الاقتصادية”، وأضاف:”المشروع هذا الذي أنجزنه شركة sapta يعدّ مفخرة لنا‪، ونحن بصدد دراسة طلب تقدمت به الشركة المنجزة من أجل تشكيل مجمّع وطني ندخل به منافسة الشركات الأجنبية على مشاريع الانشغال العمومية في دول قارة إفريقيا”، كما تم استلام – يضيف الوزير- الطريق الرابط بين غليزان ومستغانم وكذا مدرج مطار هواري بومدين.