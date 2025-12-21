وزير الأشغال العمومية يتابع وتيرة إنجاز مشاريع قطاعه

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة، الجلسة الأسبوعية العادية المخصّصة لمتابعة وضعية القطاع وتقييم وتيرة إنجاز مشاريع الهياكل القاعدية الجاري إنجازها.

كما تم متابعة عمل مختلف لجان التفتيش التي تمّ إيفادها إلى عدد من المشاريع عبر التراب الوطني. وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب مسؤولي وممثلي الهيئات تحت الوصاية.

وخلال هذا الاجتماع، قُدّمت عروض تفصيلية حول مدى تقدم الأشغال في المشاريع الكبرى قيد الإنجاز عبر مختلف مجالات القطاع. لاسيما تلك المتعلقة بتطوير شبكة الطرق وصيانتها وعصرنتها. خاصة على مستوى ولايات الجزائر، الجلفة، باتنة، تيسمسيلت، برج باجي مختار، تيميمون، عين قزام.

بالإضافة إلى صيانة شبكة الطرق السيّارة، بما فيها معالجة النقاط السوداء على الطريق السيار شرق-غرب. والطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة. إلى جانب مشاريع الطرق السيارة الجاري إنجازها، والمنشآت المطارية، لاسيما بالجنوب. فضلاً عن برنامج السكك الحديدية والنقل الموجّه، وبرامج التكوين.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التعليمات، شدّد من خلالها على ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة مشاريع القطاع، من خلال تكثيف الخرجات الميدانية من قبل الإطارات المركزية. ووضع إجراءات عملية لتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التنسيق الدائم مع مؤسسات الإنجاز. والعمل على مرافقتها في حلحلة العراقيل الميدانية إن وُجدت. بما يضمن رفع وتيرة الأشغال وتسريعها. واحترام آجال الإنجاز، مع الالتزام بالجودة والمعايير التقنية المعمول بها.

كما أكّد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية. بما يكفل جاهزية المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال المحددة. إلى جانب بعث مشاريع القطاع المبرمجة لسنة 2026 عبر جميع ولايات الوطن. وضمان متابعتها الدورية والآنية من خلال البوابة الرقمية للقطاع.