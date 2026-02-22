وزير الأشغال العمومية يترأس إجتماعا هاما

ترأّس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خصص لاستعراض عدد من الملفات الهامة.

وحسب بيان للوزارة، تناول الإجتماع مدى تقدم تجسيد برامج تطوير وصيانة شبكة الطرق والطرق السيارة. وكذا المنشآت المينائية والمطارية. إضافة إلى متابعة مدى تقدم الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعمليات المدرجة ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2026.

وخلال الاجتماع، الذي حضرته الإطارات المركزية للوزارة، أكّد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز. والعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل الميدانية إن وجدت.

كما دعا إلى الالتزام بتسريع الإجراءات الإدارية لضمان إطلاق المشاريع المبرمجة لعام 2026. مع الالتزام بالتنسيق الفعال بين الهياكل المركزية ومديريات الأشغال العمومية في تجسيد مشاريع القطاع.