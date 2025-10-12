وزير الأشغال العمومية يترأس اجتماعا هاما قبل زيارته للجلفة

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأحد، جلسة تنسيقية خُصصت لمتابعة نشاطات الهياكل المركزية والغير مركزية، وكذا تقدم مشاريع القطاع وطنيا.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لاستعراض جهود تطوير وصيانة شبكة الطرقات. وتعزيز المنشآت المينائية والمطارية.

بالإضافة إلى مشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية والنقل الموجّه، بما يعزز البنية التحتية ويدعم الديناميكية الاقتصادية.

كما تم التطرق إلى بعض التحديات الميدانية وطرق معالجتها على المستوى المحلي لضمان تنفيذ البرامج في ظروف مواتية.

وبالمناسبة، أكّد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة للمشاريع مع تكثيف التنسيق المستمر بين الهياكل المركزية ومديريات الأشغال العمومية بالولايات. من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية المشاريع.

وفي ختام الجلسة، تم استعراض الترتيبات الخاصة بالزيارة الميدانية التي سيقوم بها الوزير ظهر اليوم إلى ولاية الجلفة. للوقوف على مدى تقدم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية.

وكذا معاينة ظروف إنجازها ميدانيا قصد تذليل العراقيل وتسريع وتيرة التنفيذ وفق الأهداف المحددة.