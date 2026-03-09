وزير الأشغال العمومية يترأس جلسة تنسيقية لمتابعة وضعية القطاع

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الإثنين، جلسة تنسيقية أسبوعية خصصت لمتابعة وضعية القطاع.

وحسب بيان للوزارة، حضر الجلسة، الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب بعض مؤسسات القطاع تحت الوصاية. لا سيما الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. والجزائرية للطرق السيارة “ADA”، وكذا مؤسسة مترو الجزائر “EMA”.

وتناول الاجتماع العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع، بما في ذلك تقييم الإنجازات وتحديد الأولويات الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية ودعم التنمية عبر مختلف ولايات الوطن.