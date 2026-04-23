وزير الأشغال العمومية يتفقد مشروع إنجاز محطة الميترو “طالب عبد الرحمن” بباب الوادي

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الخميس، بزيارة فجائية إلى مشروع إنجاز محطة الميترو “طالب عبد الرحمن” بباب الوادي، بالجزائر العاصمة.

اين تجري أشغال الحفر الكبرى وتدعيم النفق بأعمدة خاصة. بالإضافة كذلك إلى أشغال منشآت التهوية الجاري إنجازها بالتوازي. وكذا أشغال مختلف مداخل المحطة ويأتي ذلك في إطار أشغال توسعة الميترو على الشطر الرابط بين ساحة الشهداء وباب الوادي.

