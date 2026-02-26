جلاوي يجري زيارة ميدانية مفاجئة لمشاريع الطرق بالعاصمة

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الخميس بزيارة ميدانية فجائية لمجموعة من مشاريع قطاع الأشغال العمومية في ولاية الجزائر، لمتابعة سير الأشغال والوقوف على مدى تقدم المشاريع وضمان تحسين جودة البنية التحتية للطرق.

وشملت الجولة متابعة طريق التوسع السياحي في سيدي فرج وبالم بيتش، بما في ذلك إنجاز منشأة فنية، ومشروع منفذ حميسي ببزرالدة، بالإضافة إلى مشروع منفذ العناصر الذي يتضمن منشأة فنية ويربط منطقة العناصر ببلديتي جسر قسنطينة وبئر خادم وصولاً إلى الطريق الوطني رقم 01 مروراً بمنطقة قاريدي. كما اطلع الوزير على مشروع محول الطريق الوطني رقم 01 ببئر خادم ومشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 63 الرابط بين بئر خادم وسحاولة، وأشرف على أشغال الشطر الأخير من الطريق الرابط بين محول 05 جويلية وخرايسية، خاصة إنجاز الجسر الكبير، فضلاً عن متابعة أشغال نفق بلدية الشراقة على مستوى الطريق الوطني رقم 41.

وشدد عبد القادر جلاوي خلال هذه الزيارة على ضرورة احترام آجال الإنجاز وضمان جودة الأشغال، مؤكداً أن مشاريع الطرق تشكل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية وتحسين ظروف التنقل للمواطنين، مشيراً إلى التزام الوزارة بمواصلة متابعة المشاريع الكبرى لضمان سيرها في أفضل الظروف بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.