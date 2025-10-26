وزير الأشغال العمومية يحل بالبيض في زيارة عمل وتفقد

حلّ عبد القادر جلاوي، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مساء اليوم الأحد، بولاية البيّض، في زيارة عمل وتفقد تستمر على مدى يومين.

​وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له، لدى وصولهم إلى دائرة الشلالة، نور الدين بلعريبي، والي ولاية البيّض. رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الأبيض سيدي الشيخ، أعضاء اللجنة الامنية، نواب البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، السلطات المحلية لدائرة الشلالة.

كما كان في توديع الوزير ببلدية الشلالة، والي ولاية النعامة مرفوقا بالسلطات المحلية.