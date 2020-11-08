وزير الأشغال العمومية يحل بخنشلة ويقف على مشاريع القطاع

باشر صباح اليوم الأحد، وزير الأشغال العمومية، شيعلي فاروق، بمقر ديوان ولاية خنشلة زيارة العمل والتفقد لقطاعه.

وتم تقديم عرض عن القطاع من طرف مدير الأشغال العمومية، حيث عرض المخطط الولائي لمرافقة التنمية وربط الولاية بالمحاور المهيكلة.

خاصة منها المتعلقة بربطها بالطريق السيار شرق غرب.

وذكر بما تعرفه الولاية مؤخرا من انتاج وفير لفاكهة التفاح و الصناعات التحويلية بالمناطق الصناعية المخصصة لهذا المنتوج.

كما تم عرض مخطط الولاية للتكفل بمناطق الظل، والذي تعكف السلطات المحلية من خلاله على عمليات مهمة.

ومن بينها ربط الولايات المنتدبة الثلاث واتمام اشغال ازدواجية الطرق التي تربطها بالولاية.

كما تم ايضا طرح الاقتراحات و بعض الانشغالات على الوزير في هذا الشأن.