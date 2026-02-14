وزير الأشغال العمومية يدعو إلى توفير الإمكانيات اللازمة وتسريع وتيرة الأشغال

عقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، وبحضور والي ولاية عنابة، ومسيري مؤسسات الإنجاز الوطنية، إلى جانب الشريك الأجنبي، جلسة عمل تقنية خُصِّصت لمتابعة وضبط حسن سير أشغال توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، لاسيما ما تعلق بإنجاز رصيف منجمي مُدرج في إطار مشروع الفوسفات المدمج.

وخلال هذه الجلسة، شدّد الوزير على ضرورة ضمان المرافقة المستمرة من طرف جميع المتدخلين في المشروع. مع تكثيف التنسيق الميداني والتقني بين مختلف الهيئات والقطاعات المعنية.

كما دعا جلاوي إلى توفير كافة التسهيلات والإمكانيات اللازمة، وتسريع وتيرة الأشغال، بما يضمن استكمال المشروع. في الآجال التي حدّدها رئيس الجمهورية.

