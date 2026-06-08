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وزير الأشغال العمومية يشرف على افتتاح الدورة الـ77 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء

بقلم أسماء
وزير الأشغال العمومية يشرف على افتتاح الدورة الـ77 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء
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يشرف وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على افتتاح أشغال الدورة الـ77 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء. و ذلك صبيحة اليوم الاثنين، ابتداءً من الساعة 08:30 صباحًا، بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية (ESMTP) بسيدي عبد الله، الجزائر.

و تدوم أشغال هذه الدورة يومي الإثنين و الثلاثاء 08 و 09 جوان. كما ستكون بحضور ممثلي الدول الأعضاء في لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء.

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