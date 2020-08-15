وزير الأشغال العمومية يشيد من تيبازة بالمؤسسات العمومية

أشاد اليوم السبت وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيالي بالمؤسسة الوطنية للمنشأت الفنية “سابتا” والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة من شانها المساهمة في إنجاز كبرى المشاريع الوطنية.

وقال شيالي على هامش الزيارة التي قادته لولاية تيبازة والتي إطلع من خلالها على عدد من المشاريع التي تخص قطاعه أن مؤسسة سابتا قادرة على رفع التحديات وإنجاز مختلف المشاريع بالمواصفات والمعايير العالمية.

وجاءت إشادة الوزير بالمؤسسة إثر إطلاعه ميدانيا على الإمكانيات المسخرة لإكمال مشروع الطريق الإجتنابي سيدي غيلاس حيث تمكنت المؤسسة في ظرف وجيز من إستلامها مشروع منشئة فنية ضخمة من رفع نسبة الأشغال بوتيرة جد سريعة، كما أشاد الوزير وهو يدشن الطريق الإجتنابي شرشال وسيدي غيلاس بمؤسسة “اوفيسام” والتي إلتزمت بإنهاء المشروع في تاريخ 15 أوت.

وأضاف الوزير أن ملاحظه اليوم يؤكد أن هناك إرادة لدى المؤسسات العمومية لإثبات فعاليتها وقدرتها على منافسة المؤسسات العالمية المعروفة في هذا المجال وإنجاز مشاريع مثل تلك التي تنجز في أي بلد.

وتعرف مؤسسة “سابتا” في الأشهر الأخيرة حركية كبيرة في مختلف مشاريعها وأصبحت تنافس شركات صينية وتركية لها باع طويل في المجال مثبتتة جدارتها وقدرتها في الميدان بعيدا عن الأضواء.