وزير الأشغال العمومية يُؤكد على إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية في إنجاز المشاريع

أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، بأن قطاعه الوزاري يعطي الأولوية في إنجاز المشاريع للمؤسسات الوطنية.

وأورد الوزير، خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية المسلية، اليوم الخميس، إن وزارته تهدف إلى مرافقة المؤسسات الوطنية، وتحضيرها للتنافسية التي ستسمح لها بالعمل في الخارج.

مضيفا بأنه بالنظر للكفاءات التي تتوفر عليها المؤسسات الوطنية لا يعقل أن تظل غائبة على الصعيد الخارجي.

هذا ودعا الوزير، لدى استماعه لعرض حول إنجازات قطاع الأشغال العمومية بالولاية، إلى الحفاظ على الوتيرة الحالية لأشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 60 بين المسيلة وحمام الضلعة.

وأوضح شيعلي، إن دائرته الوزارية تعتبر هذا المشروع الذي أعيد بعثه مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا هاما، كونه يربط الولاية بالطريق السيار شرق/غرب كما يمكن من ربط عدة ولايات بولاية المسيلة.

هذا وقد رصد لهذا المشروع، غلاف مالي قدره مليارين و600 مليون دج، حيث بلغ معدل تقدم أشغاله أزيد من 30 بالمائة.

وشدد الوزير، على ضرورة بعث الدراسة الخاصة بالطريق المؤدي إلى حمام الضلعة انطلاقا من الطريق الاجتنابي الجاري إنجازه في الوقت الحالي بذات المنطقة.

داعيا المقاولين إلى التقيد بآجال الإنجاز لتسليم المشاريع في آجالها المحددة.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير بأن المشاريع غير المنجزة التي تمس 5.000 كلم من شبكة الطرقات الوطنية من شأنها فور تجسيدها التقليص من شبكة الطرقات المهترئة.