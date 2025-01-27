وزير الأشغال العمومية يُعاين مشاريع ضخمة بهذه الولايات

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الاثنين، رفقة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، بزيارة عمل إلى ولايتي الطارف وسوق أهراس.

وحسب بيان للوزارة، تمت خلال هذه الزيارة، معاينة العديد من المشاريع المدرجة في برنامج عمل القطاع. ومنها مشروع عصرنة وازدواجية خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي، الممتد من عنابة إلى غاية بلاد الحدبة بجنوب ولاية تبسة، على طول 422 كلم. والذي يندرج ضمن المـشروع الضخم لاستغـلال الفوسفــات المـدمج وتحويله.

توفير أزيد من 18 ألف منصب شغل

وسيفتح هذا المشروع الاستراتيجي المهيكل، الذي ستستفيد منه المنطقة الحدودية الشرقية للبلاد، آفاقا تنموية واعدة. ويوفر أزيد من 18 ألف منصب شغل عبر ولايات عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس وتبسة.

كما سيمكّن المشروع من تنويع النشاطات الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني وحتى إلى الدول المجاورة.

وبالمناسبة، تمت معاينة مدى تقدم أشغال إنجاز الخط المنجمي الشرقي. في المقطع الشمالي الرابط بين عنابة وبوشقوف على طول 54 كلم. وتشرف على عملية إنجازه تجمع شركات وطنية بمدة إنجاز تقدر بـ 30 شهرا.

الأشغال تسير بوتيرة متسارعة

وتسير الأشغال فيه بوتيرة متسارعة رغم التضاريس المعقدة للمنطقة. وذلك ما استدعى مضاعفة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة. من خلال الرفع من اليد العاملة المؤهلة وإنجاز منشآت إضافية من جسور وأنفاق بهدف المحافظة على المسار نفسه.

كما أشرف الوزير، على مستوى هذا المقطع، على عملية الانتهاء من حفر النفق الثاني على طول 525 متراً، برواق الشيحاني بولاية الطارف.

مع العلم أنه تم الانتهاء من عملية الحفر على مستوى النفق الأول على طول 315 كلم. وتمت مباشرة عملية تدعيم وتغليف سطحه الداخلي بالهياكل الخرسانية النهائية.

إنجاز مقطع عنابة - بوشقوف

أما في ما يخص آجال إنجاز مقطع عنابة وبوشقوف، أسدى الوزير تعليمات لتجمع شركات الإنجاز بضرورة مضاعفة الجهود. والعمل على احترام رزنامة العمل المسطرة من أجل تسليم المشروع قبل الآجال التعاقدية، أي في نهاية 2025.

وأشرف الوزير بولاية سوق أهراس أيضاً على إطلاق المقطع الأوسط من مشروع الخط المنجمي الشرقي الذي يربط بوشقوف بواد الكبريت، على طول 151 كلم الذي يتضمن مقطعين.

ويمتد المقطع الأول من بوشقوف إلى دريعة مرورا بسوق أهراس على طول 121 كلم. بينما يمتد المقطع الثاني من دريعة باتجاه واد الكبريت على طول 30 كلم.

في هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين تجمع شركات الإنجاز. مع العمل على تعزيز وتدعيم ورشات هذا المشروع بكافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.

وكذا احترام العقود المبرمة بين شركات الإنجاز والسهر على ضمان نوعية الأشغال، لتفادي تسجيل أي تأخر. وتسليم المشروع في الآجال المحددة نظرا لخصوصيته ودوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.

ومن جانب أخر، أشرف الوزير على إطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين مشروحة وسوق اهراس على مسافة 17 كلم. الذي يتضمن إنجاز منشاة فنية، والمقسم إلى أربعة أجزاء.

وأعطى تعليمات لشركات الإنجاز تقضي بضرورة تدعيم ورشات المشروع بكافة الإمكانات المادية والبشرية. وتسليم المشروع في الآجال المحددة.

كما سيمكن، بعد تسلم هذا المقطع، ربط سوق أهراس بولاية قالمة. وبالتالي بالطريق السيار شرق-غرب. وذلك بعد استكمال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 في ولاية قالمة على مسافة 42 كلم.