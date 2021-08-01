وزير الأمن والتوثيق الصحراوي في ذمة الله بعد مضاعفات كورونا

توفي اليوم الأحد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، وزير الأمن والتوثيق عبد الله لحبيب، متأثرا باصابته بفيروس كورونا .

وتقلد الراحل عدة مناصب قيادية في الدولة الصحراوية منها وزيرا للدفاع الوطني، ثم قائدا لعدة نواحي عسكرية، منها السابعة والثانية. ثم وزيرا للأمن والتوثيق وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن وافاه الأجل المحتوم .

وستصدر الرئاسة الصحراوية لاحقا بيانا ستعلن من خلاله عن حالة الحداد وتنكيس الأعلام الوطنية.