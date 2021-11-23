الوزير الأول.. الغش والتهريب الضريبيين بلغ مستويات كبيرة

قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، إن ملف التحصيل الضريبي يشكل أحد الاهتمامات الرئيسية. كما قررت الحكومة وضع برنامج عمل من أجل تحسين التحصيل الضريبي لتفادي الاختلالات والتي تمس الوطن.

وأضاف بن عبد الرحمان، أن دفع الضريبة عنصر أساسي للمواطنة والواقع –يقول- أن الغش والتهرب الضريبيين قد بلغ مستويات كبيرة. كما أشار الوزير الأول، أنه لا يمكن التغاضي عنه خاصة على الأقل بالنظر الى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات الخزينة.

وأوضح الوزير الأول، أن الدولة عازمة تجنيد كل الموارد حسب ميزانيتها،لتحسين الظروف وجعلها أكثر أريحية،إضافة لاسترجاع الثقة بين الإدارة والمواطن. كما قرّرت الحكومة، رفع برنامج عمل من أجل تحسين الضريبي لتفادي الخسائر الذي تمس الاقتصاد .

والدولة عازمة على تأهيل وتجميد كل الموارد في سبيل الغاية لتنمية الاقتصاد الوطني ، والتكفل بالإختلالات المسجلة في الولايات-يضيف-. إضافة إلى التسريع في تجسيد خطة الإصلاح و تحسين شروط عمال الإدارات .

واشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل على برنامج متكامل الهياكل الإدارية، أين تم استلام 40 مركز للضرائب . كما تم استلام 132 مركز جواري للضرائب تتكفل الضرائب بتسيير اقتصادي للمؤسسات وهناك مراكز متبقية في طور الانجاز .

وبخصوص عصرنة الضرائب، في هذا الإطار تم وضع آليات التصليح و الدفع عن بعد ، حيث تم إنشاء موقع الكتروني. والذي يتعلق بطرح انشغالات المواطنين مع وضع رقم التعريف الجبائي . كما تم تطوير الواجهات وامضاء اتفاقيات مع مختلف الإطارات العمومية .

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