وزير الإتصال: أؤكد دعم الدولة للإعلام الخاص والعام

أكد وزير الإتصال محمد بوسليماني، أن الدولة الجزائرية ترافق وتدعم وسائل الإعلام في القطاعين العام والخاص.

وقال الوزير في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الستين لتأسيس وكالة الأبناء الجزائرية، أن الحكومة تدعم جهود تطوير وكالة الأنباء الجزائرية. كما أشار إلى أن تحيين قانون وكالة الأنباء يواكب التطورات وفق المعايير الدولية.

كما أكد بوسليماني، أن وكالة الأنباء الجزائرية تسعى للدفاع عن ثوابت الأمة والتصدي للمعلومات المغلوطة التي يسوق لها أعداء الوطن.

وتابع الوزير القول، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي إهتمام خاص لترقية حرية التعبير والصحافة. لاسيما فيما يخص الضمانات التي جاء بها الدستور واللقاءات الدورية.

كما كشف الوزير محمد بوسليماني، أن الدولة تسعى إلى إعداد القانون العضوي المتعلق بالإعلام والسمعي البصري والإشهار.

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للإشارة عبّر، وزير الاتصال الجديد، محمد بوسليماني عن سعادته للانضمام مجددا لـ”عائلة” قطاع الاتصال التي ينتمي إليها. وقال الوزير، أن مسؤولية قيادة هذا القطاع “الحساس” هي “ثقيلة جدا”. كما أكد أن بعد الجهود التي بذلها سابقا كإطار بالقطاع، فإنه سيبذل جهدا مضاعفا للاضطلاع بهذه المهمة “الكبيرة” والتحديات “الأكبر”.

ودعا بوسليماني لـ”تضافر جهود الجميع من أجل مواصلة العمل الذي أنجز من طرف الوزراء السابقين” بالقطاع الذي هو في “طور التشييد”. كما أشار، الوزير الذي جاء خلفا لبلحيمر، إلى أن “مواكبة تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال” ضمن الأهداف المسطرة. مضيفا أن “الصحافة هي مرآة لأي دولة والكل معني بالمساهمة في تطوير القطاع وبالتالي المساهمة في بناء الجزائر الجديدة”.

الوزير يحث الإعلام العام والخاص على المساهمة للنهوض بالقطاع

كما حث وزير الاتصال الجديد، وسائل الإعلام العمومية والخاصة، على المساهمة في النهوض بالقطاع. مشيرا إلى أن هناك “عمل كبير ينتظرنا و ورشات كثيرة”.

وفي إطار الانتخابات المحلية لـ27 نوفمبر الجاري، أكد وزير الاتصال الجديد أن الإعلام لديه “دور كبير جدا” في إنجاح الموعد الانتخابي الهام.

ومن جانبه، توجه الوزير المنتهية مهامه، عمار بلحيمر بالشكر لرئيس الجمهورية على الثقة التي منحه إياها خلال فترة تسييره للقطاع. معربا عن تمنياته للوزير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

للإشارة، تسلم محمد بوسليماني، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، مهامه على رأس وزارة الاتصال، خلفا لعمار بلحيمر. وذلك عقب التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس.

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