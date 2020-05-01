وزير الإتصال: أشكر كافة الصحفيين والعمال على المجهودات المبذولة

أعرب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الجمعة، عن شكره لكافة الصحفيين والعمال في مختلف أماكن عملهم على المجهودات المبذولة في سبيل مواصلة تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة”.



وتقدم الوزير في رسالة التهنئة بمناسبة حلول اليوم العالمي للشغل “بأخلص التهاني و التبريكات لكافة الصحفيات و الصحفيين، و العاملات و العاملين في قطاع الاتصال متمنيا للجميع عيدا سعيدا و مباركا”.

وقال الوزير “إن إحياء هذه المناسبة يأتي هذه السنة في ظرف مهني استثنائي فرضته علينا الأوضاع الصحية القاهرة، إذ أجدد تشكراتي الخالصة في هذه الظروف لكافة الصحفيين و العمال في مختلف أماكن عملهم على المجهودات المبذولة في سبيل مواصلة تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة”.

وأضاف الوزير “كما أدعو الله عز و جل أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا، وأن يرفع عنا شر الأسقام و الأوبئة و يحفظكم جميعا و عائلاتكم. وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد و العباد، وكل عام وأنتم بخير”.