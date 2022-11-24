وزير الإتصال: إعادة تنظيم المطابع العمومية التي تعاني من وضعية مالية صعبة

أكد وزير الإتصال محمد بوسليماني على أهمية و دور الاعلام الجواري في مرافقة جهود التنمية الوطنية.

و شدد الوزير في لقاء صحفي بمقر الإذاعة الجهوية بقسنطينة على هامش زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية تدوم يومين. على أهمية الاعلام الجواري. مبرزا المكاسب المحققة في ميدان تطوير الصحافة الوطنية وتعزيز إحترافيتها.

كما أشار وزير الإتصال بوسليماني إلى أن هناك جهود مهمة تبذل لتعزيز الاتصال المؤسساتي من خلال “تمكين الصحفي من مصادر الخبر والحصول على المعلومة”.

كما دعا إلى المساهمة اعلاميا في التعريف بالذاكرة و تاريخ الجزائر و نقلهما بأمانة للأجيال الصاعدة”. ملحا في هذا السياق على الصحفيين لا سيما من الجيل الجديد على الاقتداء باحترافية أسلافهم من الصحفيين القدماء.

من جهة أخرى، كشف وزير الاتصال بأن الدولة تعمل على إعادة تنظيم المطابع العمومية التي تعاني من وضعية مالية صعبة. مذكرا بأنه سيتم في هذا الاطار إنشاء مؤسسة وطنية للطباعة سيكون مقرها بالجزائر العاصمة و ستنشط تحت وصايتها المطابع العمومية لكل من الشرق و الغرب و الجنوب.

و قد استهل الوزير زيارة العمل و التفقد إلى ولاية قسنطينة بالتوجه إلى مقر جريدة النصر العمومية. قبل أن يتفقد مقرات كل من المؤسسة العمومية للتلفزيون و إذاعة قسنطينة وشركة الطباعة للشرق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور