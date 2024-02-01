وزير الإتصال: إنفلات في الإعلام الرياضي بعد إقصاء المنتخب الجزائري

كشف وزير الإتصال محمد لعقاب، أن القانون الخاص بالصحافة الورقية والإلكترونية قد صدر ونحن ملزمون باحترام القانون وتطبيقه.

وقال لعقاب خلال لقائه مع الصحفيين الرياضيين بحضور وزير الشباب والرياضة، أن الإعلام الرياضي يجب أن يتميز بالمهنية وعدم الإنسياق وراء الأخبار المضللة والمغلطة لتفادي حدوث تأزم في العلاقات. مشيرا إلى أنه وبعد إقصاء المنتخحب الجزائري من الدور الأول للكان حتى انهالت القتنوات ووسائل الإعلام بالأخبار السئة. وهو ما سبب إنفلات في الاعلام الرياضي وانفلات في المعالجة.

وأضاف وزير الإتصال، أن هذا الإنفلات قد ينجر عنه خلق توتر إجتماعي. داعيا القنوات إلى الإلتزام بادبيات وأخلاقيات المهنة لضبط المواضيع المعالجة. من خلال انتقاء الكلمات المناسبة في الموضوع.

كما دعا الوزير الإعلاميين إلى ضرورة الإطلاع على قوانين الإعلام لتفادي أي انزلاق.