وزير الإتصال: الأسرة الإعلامية ستكون على قدر المسؤولية للدفاع عن البلاد وصورتها

أكد وزير الإتصال محمد مزيان، على أهمية بناء “جبهة إعلامية موحدة”. من أجل الدفاع عن الجزائر و صورتها في ظل التكالب الذي تواجهه من عدة جهات.

وقال وزير الإتصال، خلال افتتاح اللقاء الجهوي الأول للصحفيين والإعلاميين ومختلف الفاعلين في قطاع الاتصال بولاية وهران، أن هذه الجبهة الموحدة التي لا فرق فيها بين الاعلام العمومي والخاص. ستكون بمثابة حصن ضد كل محاولات التكالب التي تستهدف الجزائر عبر وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي. مشيرا إلى أن الأسرة الإعلامية الوطنية ستكون على قدر المسؤولية الموكلة لها في الدفاع عن البلاد و صورتها. وفق مبادئ بيان الفاتح من نوفمبر وفي ظل الاحترام الصارم لأخلاقيات المهنة.

كما شدّد وزير الإتصال، على أهمية الحفاظ على المصداقية التي تتمتع بها الصحافة الجزائرية في الساحة الدولية. لكونها لم تحد عن مواقف الدولة الجزائرية وظلت ترافع لصالح القضايا العادلة.

وأكد وزير الإتصال على أهمية التكوين المتواصل والمتخصص لترقية الأداء الصحفي وايصال الخبر الموثوق الى الجمهور. داعيا الصحفيين والإعلاميين إلى “الدقة في تحري المعلومة و الابتعاد عن المصادر المشبوهة على غرار مواقع التواصل الاجتماعي”. مشدّدا على ضرورة تجنب المصادر المشبوهة خاصة مواقع التواصل الإجتماعي. وهو الفضاء الذي “لا بد أن نحاربه إعلاميا لأننا نعرف مصدر هذه المعلومات التي قد تمس بأمن الدولة والمجتمع”.

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