وزير الإتصال: الإعلام له دور في التقارب بين الشعوب للتصدي لحملات التشويش

أشرف وزير الإتصال محمد لعقاب على افتتاح فعاليات دورة تكوينية لفائدة 14 صحفيا ومراسلا من عدة دول إفريقية. تحت شعار “دورة تعزيز الكفاءات في ميدان الصحافة والإعلام في إفريقيا”.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الدورة التكوينية المنظمة بالبنك الوطني للإسكان من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بالتعاون مع الإذاعة الجزائرية. تهدف إلى دراسة مواضيع تتعلق بالنشاط الصحفي في ظل الظروف الراهنة والتعريف بالجزائر إعلاميا واقتصاديا. وكذا توجهات الدولة الجزائرية السياسية والدبلوماسية وعلاقاتها المتميزة مع البلدان الإفريقية.

وخلال إشرافه على افتتاح هذه الدورة التكوينية أكد وزير الإتصال على دور الإعلام في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب للتصدي لحملات التشويش ومحاربة التضليل والنمط المقولب لمواجهة الإشاعة والأخبار المغلوطة. خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة. واصفا إياها بالتحولات الجيوسياسية التي لا ترحم وعلينا قراءاتها جيدا. لأنها أثرت على عديد البلدان الإفريقية وأثرت في نفس الوقت على العلاقات الدولية.

ودعا وزير الإتصال، الإعلام إلى مواكبة هذه التحولات ومسايرة هذه الحركية بالشكل المطلوب. وأن يكون في “خط الهجوم الأول”. كما شدّد لعقاب على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في التعريف بالثقافات والإنجازات التي تعرفها القارة الإفريقية. مبرزا أهمية أن يكون في مستوى اليقظة الاقتصادية ليشكل قاطرة لهذا التغيير.

وتطرق الوزير إلى مسألة التكوين التي قال أنها تحظى بأولوية بالغة ضمن برنامج الوزارة. موضحا أن دور الإعلام لن يتأتى إلا بالاهتمام بالتكوين اهتماما بالغا. وأن الجزائر قررت أن يكون للتكوين أهمية خاصة في مجال الإعلام. وهو ما ينص عليه قانون الإعلام الجديد ويلزم المؤسسات الإعلامية بذلك. خاصة وأن سلطة ضبط السمعي البصري لها كامل الصلاحيات في محاسبة مسؤولي المؤسسات الإعلامية التي لا تلتزم بالتكوين.